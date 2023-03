Sans permis et sans assurance, il tente d’échapper aux policiers, à 140 km/h et tous feux éteints, dans les rues de Gilly

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La nuit des faits, le 22 mai 2022, il est 4 heures du matin quand Niko reçoit un appel de sa cousine: « Elle avait eu un problème en boîte avec des types et elle m’a demandé d’aller la chercher. J’étais chez moi. Je venais d’acheter ma voiture, je n’étais pas encore en ordre d’assurance et ma licence ne me permettait pas de rouler de nuit. Mais bon, je suis du genre à rendre service et j’y suis allé. Elle est montée dans ma voiture avec ses copines », dit-il.

À 140 km/h

La suite, c’est une patrouille de police qui aperçoit la Ford Mondeo rouler à vive allure et tous feux éteints et qui la prend en chasse puisque Niko ne s’arrête pas en voyant les feux bleus.