Les bonnes idées sur la mobilité des jeunes du conseil communal des enfants à Verviers

Ce mercredi début d’après-midi, l’échevin de la jeunesse Antoine Lukoki et Gaëlle Denys, présidente du CPAS en charge du plan de cohésion sociale, ont reçu les membres du conseil communal des enfants de Verviers à l’hôtel de ville. Les jeunes verviétois membres du conseil communal des enfants, qui sont en 5e et 6e primaire, ont présenté leurs deux idées afin de promouvoir la mobilité douce.

Ensuite une balade de plus ou moins 2 km, intitulée : « Suis-moi ». Il s’agit de faire découvrir Verviers via une balade originale et participative avec un jeu de piste sous forme d’enquête policière, à la façon « Cluedo ». Cette balade, qui promet de beaux moments interactifs et amusants, prendra place à Heusy.