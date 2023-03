Lucas incendie la voiture de sa belle-mère à Jumet: «J’en voulais à mes parents d’avoir été maltraité durant mon enfance»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les faits sont graves, gravissimes même. Le 19 novembre 2019, Lucas met le feu au Citroën Jumpy de sa belle-mère, l’incendie se communique d’ailleurs au toit du garage contigu. On a frôlé le drame et ce sont des faits que le code pénal réprime avec une grande sévérité. À la même époque, le jeune homme harcèle les membres de sa famille et n’hésite pas à les menacer.