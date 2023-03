Malgré le refus de la ministre MR, la commune de Lens soutient le master en médecine de l’UMons

« Avec uniquement trois médecins sur son territoire, la commune de Lens est actuellement en pénurie de médecins généralistes. Les médecins des communes voisines ont une patientèle complète et n’acceptent plus de nouveaux patients. La situation est compliquée et sérieuse », explique Thomas Pierman, chef de file PS au conseil communal.

« La présence d’une faculté de médecine joue un rôle prépondérant dans l’offre de médecins d’une région. Elle permet d’attirer plus de potentiels étudiants, permet à ceux-ci de réaliser des stages et ensuite de favoriser leur installation dans les environs. Il est donc primordial, en tant qu’élus locaux, de soutenir la demande de l’UMons de pouvoir créer un master en médecine. C’est un réel enjeu de société et de santé publique pour notre commune, notre arrondissement et notre province. »