Affaire de mœurs à Schaerbeek: l’analyse de risques spécifiques de Cohezio révèle une situation très difficile au sein des services de Michel De Herde

Le 5 juillet 2022, la commune de Schaerbeek a demandé à Cohezio une analyse spécifique des risques psychosociaux pour les services Budget, Finances et Enseignement de l’administration communale de Schaerbeek. Cela fait suite aux accusations à l’encontre de l’échevin Michel De Herde (DéFI) pour agression sexuelle. Sa collègue Sihame Haddioui (Ecolo) a été la première à dénoncer son comportement inapproprié. Le 9 mars, les résultats de l’analyse ont été présentés aux travailleurs ayant participé à l’enquête.

Cette analyse spécifique vient à la suite d’une analyse générale qui avait été initiée par la commune sur tous ses services, et a été demandée afin de répondre à des risques psychosociaux soupçonnés au sein de ces services en particulier. Cohezio rappelle que, comme dans toutes les analyses de ce type, les idées abordées à travers cet avis se fondent sur la perception des travailleurs. Une invitation pour participer à l’analyse a été envoyée à 96 personnes, et 81 personnes ont répondu au questionnaire. Le taux de participation s’élève donc à 84 %.

Gestes « tactiles » et propositions déplacées

Il ressort, dans ses considérations générales, que les problématiques et les enjeux soulevés sont identiques à ceux observés lors de la précédente analyse sur l’ensemble des services communaux et sont similaires aux situations observées dans d’autres communes bruxelloises. Ce rapport confirme une situation très difficile dans ces services qui démontre d’un mal-être parmi les travailleurs.

Au niveau des relations interpersonnelles et particulièrement de la confrontation à des comportements inadaptés, il ressort que 32,10 % des répondants considèrent avoir été confrontés directement à des comportements inadéquats. Parallèlement, 13,6 % des répondants déclarent avoir constaté de tels types de comportements sans pour autant en avoir été directement la cible. 4 répondants indiquent avoir été confrontés à des propos et des comportements déplacés de l’autorité politique sous la forme de gestes « tactiles » et de propositions déplacées.

Cohezio pointe un manque de « cadre managérial » qui mène à des comportements inadéquats, de conflits interpersonnels, de processus d’impunité et, une baisse de motivation et d’efficacité ainsi qu’à une augmentation du taux d’absentéisme. « Il nous semble nécessaire de (re)mettre en place un cadre de fonctionnement organisationnel et relationnel clair portant prioritairement sur le respect des personnes et des fonctions », conclut Cohezio.

Tolérance 0

La commune suivra les recommandations de Cohezio en adoptant notamment un niveau de tolérance 0 à l’encontre des comportements inadéquats. « Nous avons conscience de la gravité des faits relatés. Des personnes ont souffert et souffrent encore au sein des services. Cette situation dure sans doute depuis longtemps et on s’inquiète du fait que rien ne soit ressorti de l’enquête générale, auprès de l’ensemble de l’administration, ni que les systèmes d’alertes mis en place pour veiller au bien-être du personnel n’aient fonctionné. Nous allons maintenant faire nôtres ces recommandations afin de pouvoir apporter des solutions concrètes aux travailleuses et travailleurs de la commune », affirme Cécile Jodogne (DéFI), bourgmestre f.f. de Schaerbeek

Un groupe de travail sera mis en place très rapidement au sein de l’administration pour implémenter ces recommandations. Pour les membres du Collège comme pour les différents directeurs de l’administration, il est crucial que les travailleuses et travailleurs de la commune puissent s’épanouir dans leurs fonctions et soient protégés contre des comportements qui ne devraient jamais arriver, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Ce rapport a été transmis au Parquet dans le cadre de l’instruction des différentes affaires impliquant Michel De Herde. Pour rappel, il est inculpé pour viol sur mineure et pour détention d’images pédopornographiques même s’il clame son innocence. Son parti l’a suspendu et l’échevin, qui n’ a plus de compétence, ne participe plus au collège.