Nouvelles averses de neige, pluies intenses, coups de tonnerre et rafales de vent allant jusqu’à 100 km/h: Luc Trullemans n’a vraiment pas de bonnes nouvelles pour les prochains jours…

Le passage d’une active dépression sur le Bénélux provoquera ce vendredi matin un ciel fort tumultueux avec quelques averses éparses qui deviendront de plus en plus nombreuses l’après-midi et le soir avec même des giboulées de grésil ou de neige fondue en plaine et des chutes de neige au-dessus de 300 à 400m en Ardenne.

Les minimales au petit matin afficheront 3º en bordure de mer, +1 à -3º en plaine et -2 à -6º en haute Ardenne.

Samedi

Une crête avec un petit noyau anticyclonique arrivera sur nos régions ce qui entraînera des conditions calmes et sèches pour toute la journée dans des conditions bien ensoleillées.

Il fera toutefois frais avec des maximales vers 15-16h de 5 à 8º en plaine et au littoral et entre 5 et 1º au sud du sillon Sambre et Meuse.

Le ciel se couvrira la nuit suivante et il commencera à pleuvoir à nouveau quelque peu à partir de la frontière française.

Les températures afficheront en fin de nuit 1º en Hautes Fagnes à 8º sur l’ouest et le centre du pays sous un vent de sud-ouest soufflant avec des pointes 60 à 70 km/h à la côte et de 30 à 60 km/h dans l’intérieur du pays.

Dimanche

Le vent d’ouest à sud-ouest continuera à s’intensifier dans l’intérieur avec partout des pointes de 60 à 80 km/h et le ciel deviendra fort changeant mais avec peu ou pas de pluie.

Une bouffée d’air très doux envahira le pays avec des maximales entre 7º sur les hauteurs ardennaises et 13 à 14º sur le centre du pays.

La nuit il recommencera à pleuvoir assez bien à partir de l’ouest.

Lundi

Une dépression de tempête se déplacera vers l’est sur l’Écosse et le nord de la Mer du nord ce qui fera encore augmenter la vitesse du vent de sud-ouest qui soufflera l’après-midi et en soirée avec des rafales entre 70 et 100 km/h.

Il pleuvra beaucoup en matinée mais ensuite le temps deviendra plus variable avec des apparitions du soleil et encore des averses parfois fortes et accompagnées de coup de tonnerre.

Cette dépression sera également accompagnée d’un air très doux avec des températures diurnes entre 10 en haute Ardenne et 16º en plaine en passant par 12º en bordure de mer.

Évolution pour mardi et mercredi

De l’air plus frais est prévu avec des périodes ensoleillées pour mardi mais de nouvelles pluies relativement importantes mercredi. Il fera encore venteux avec des maximales comprises entre 4 et 10º.