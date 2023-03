Tirreno-Adriatico: Primoz Roglic remporte la 4e étape marquée par la chute de Wout van Aert, Kämna nouveau leader (vidéos)

Le Slovène a devancé le Français Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) et le Britannique Adam Yates (UAE Emirates).

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté la 4e étape entre Greccio et Tortoreto sur 218km jeudi, le plus long tronçon de Tirreno-Adriatico (WorldTour). Wout van Aert (Jumbo-Visma) a chuté à 4,5 km de l’arrivée avec le Britannique Tom Pidcock (INEOS Grenadiers), finissant très attardé.

Roglic, 33 ans, décroche sa première victoire de la saison dans sa course de reprise après six mois d’absence, et la 67e de sa carrière.