Malgré des problèmes d’infrastructures, les Knights de Mons continuent de se développer!

Derrière leur président, Franky Thrasher, les Knights de Mons continuent leur développement et ont de grandes ambitions. Malheureusement, un point noir persiste : les installations. Alors que le club occupe actuellement l’un des terrains du FC Havré, il espère pouvoir trouver une solution pérenne dans le futur. « C’est un grand sujet de discussion. Actuellement, nous sommes dans une situation transitoire, que l’on espère stabiliser le plus rapidement possible. Les derniers temps, nous avons été obligés de déménager à deux reprises, dont la dernière fois au mois d’août dernier. Heureusement, nous avons eu de la chance dans notre malheur, car le FC Havré à bien voulu nous prêter l’un de ses terrains », nous explique le président. « Quoi qu’il en soit, si ce terrain est un bon dépannage pour nos entraînements, nous ne pouvons pas l’utiliser pour nos matchs car il n’est pas aux normes. De plus, aucune convention ne nous lie pour le moment avec le club, et on pourrait donc perdre notre terrain d’un jour à l’autre, si jamais il se passait quelque chose. La situation n’est vraiment pas idéale, mais au moins, nous avons un endroit pour nous entraîner et on remercie d’ailleurs encore une fois le club du FC Havré pour sa gentillesse. »

Deux championnats pour l’équipe première

Si le sujet des installations donne parfois des maux de têtes à Franky Thrasher, le président des Knights peut se réjouir de l’aspect sportif de son club. Son équipe première devrait notamment avoir un calendrier chargé cette année. « En effet, si on arrive à garder notre effectif actuel, qui est constitué d’une trentaine de joueurs, nos seniors prendront part au championnat de la ligue belge, ainsi qu’au championnat de la ligue francophone, qui démarrera vers la fin du mois d’août. », affirme-t-il, avant de nous parler de son coaching staff, et de son nouvel entraîneur, Dylan Aquino. « Dylan est officiellement devenu notre head coach il y a quelques mois., C’est quelqu’un qui connaît très bien le football américain et qui a notamment été le quaterback de UCLA, en division 1 universitaire américaine. Il est entouré d’un coaching staff de qualité, dont nous sommes fiers. Je tiens aussi à préciser qu’au sein de notre club, nous avons 18 coachs certifiés, qui s’occupent de toutes nos sections. C’est quelque chose d’unique en Wallonie. »