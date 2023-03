Le festival Namur en Mai espère bénéficier d’un contrat-programme de la FWB: «C’est indispensable pour ne pas réduire la qualité des spectacles»

Namur en Mai se réappropriera l’espace public les 18, 19 et 20 mai prochains. L’affiche vient d’être en partie dévoilée. Elle comprend déjà trois cabarets et vingt-trois compagnies de théâtre, cirque, magie, musique, danse et d’humour. La programmation complète sera connue le 15 avril. Près de 60% des spectacles seront gratuits.

Après avoir investi la Confluence l’an dernier, le festival fera également son retour sur la place Maurice Servais, récemment réhabilitée. « Nous y installerons une fête foraine, avec la volonté de créer une ambiance du début du vingtième siècle, et plus précisément des années 20 », explique l’organisateur Samuel Chappel.