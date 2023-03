Pour la Saint-Valentin, Luc a offert à sa femme un cadeau à «validité illimitée»: le couple tombe aujourd’hui de haut, «il coûtait 224 euros…»

« Les bons coûtaient 224 euros et avaient une validité illimitée, ce qui était clairement indiqué sur le bon », explique Luc à nos confrères du Nieuwsblad.

Si le couple avait prévu de s’y rendre à l’été 2016, il est malheureusement stoppé net dans ses projets car Denise se voit diagnostiquer un cancer du sein. C’est après 6 ans de chirurgie et de chimiothérapie soit au début de l’année 2022, que Denise est reconnue comme guérie.

Le couple décide alors de s’octroyer un moment de détente à Hezemeer. « Cela représentait une étape importante pour ma femme. J’ai demandé à la réception si nous pouvions profiter de notre forfait de soins mais le personnel n’a pas pu me répondre », explique Luc.

Afin de tirer cela au clair, le sexagénaire envoie un e-mail au siège social et apprend, par la même occasion, que le « WorthlessSauna Hezemeer » a été racheté par un groupe néerlandais. Une précision qui s’avère importante car selon le SPF Economie, un nouveau propriétaire n’est pas tenu d’accepter d’anciens chèques cadeaux.

« Il n’existe pas de législation spécifique sur les chèques-cadeaux en Belgique », clarifie la porte-parole Lien Meurisse. « Il s’agit de documents contractuels qui n’engagent que les parties qui ont conclu l’accord ».

En d’autres termes, le chèque-cadeau de Luc n’a plus aucune valeur à partir de 2022. Le couple tente alors de contacter le responsable marketing du groupe néerlandais.

Ce dernier se montre heureusement compréhensif. « Compte tenu de la preuve de paiement fournie et de la situation très triste et difficile dans laquelle se trouvent M. et Mme Pagnaer, nous sommes heureux de leur proposer un autre forfait afin qu’ils puissent encore profiter d’une journée de bien-être ensemble à Hezemeer après toutes ces années ».