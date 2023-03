La commune de Baelen s’est prononcée: elle s’oppose au projet de ferme à saumons

C’est un grand pas vers la victoire pour les opposants de la ferme à saumons de Baelen. Le collège communal s’est en effet opposé pas plus tard que ce jeudi à des forages, destinés à voir comment sont les eaux à 200 mètres sous la surface. Le but est toujours d’élever des saumons sur place, ce qui consommerait une quantité hallucinante d’eau.

« Depuis le début de la procédure et les premières réunions d’information publiques, le collège a des craintes concernant l’utilisation d’énormes quantités d’eau, leur rejet dans le Ru de Baelen et le bien-être animal. Ces craintes ont été communiquées au demandeur et sont partagées par une bonne partie de la population. Une mobilisation citoyenne a d’ailleurs vu le jour dans ce cadre. La protection de nos ressources naturelles est l’affaire de tous.