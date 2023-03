Un important trafic de stupéfiants démantelé dans la Botte du Hainaut, à Couvin et Charleroi: dix personnes arrêtées (photos et vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est une enquête longue de plus d’un an qui a trouvé son dénouement ce mardi pour la police judiciaire locale de la Botte du Hainaut. En effet, les six enquêteurs du service ont démantelé un important trafic de stupéfiants s’étendant sur les cinq communes de la zone (Beaumont-Chimay-Sivry-Rance-Froidchapelle-Momignies) ainsi que sur Couvin, Charleroi avec des ramifications dans quelques villages français frontaliers.