Le voyage en avion vire à l’horreur pour une centaine de passagers: un homme meurt en plein vol, «ils pleuraient et étaient secoués»

L’homme de 44 ans a alors été placé dans le couloir de l’avion où le personnel de cabine a tenté désespérément de le réanimer pendant 40 minutes sous les yeux des passagers qui « pleuraient et étaient vraiment secoués », a expliqué l’un d’eux à nos confrères du Mirror.

« L’homme avait été tiré dans l’allée et les stewards essayaient de lui faire du bouche-à-bouche », a raconté un passager au Daily Record. « Le pilote est venu nous informer que nous allions devoir effectuer un atterrissage d’urgence en raison d’un incident médical à bord. C’était assez effrayant ».

À l’atterrissage, des ambulanciers sont présents et entrent immédiatement dans l’appareil et, ce, pendant environ une demi-heure. « Tout le monde dans l’avion était vraiment bouleversé, mais le personnel de Jet2 s’est montré très professionnel et respectueux pendant l’incident », témoigne un autre passager.