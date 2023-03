Voici les prochaines collectes de sang en province de Namur

Il y aura une collecte de sang au centre de Santé provincial de Tamines (rue Duculot 11) ce vendredi 10 mars de 15h à 19h30. À Cerfontaine, la salle le Cerf (rue de Senzeilles 42) accueillera vos dons le mardi 14 mars de 14h30 à 19h. Une autre collecte aura lieu au foyer du Centre culturel d’Éghezée (rue de la Gare 5) le mardi 14 et mercredi 15 mars de 14h30 à 19h30.

Par ailleurs, le service du sang est toujours ouvert dans les bureaux de Namur (rue des Dames Blanches 34), les lundis et jeudis de 8h30 à 19h30, les mardis de 8h30 à 12h30, les mercredis et vendredis de 8h30 à 16h30 et le dernier samedi du mois de 8h à 12h.