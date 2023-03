L’arrêt contre un couple de Hannutois suspecté de viols sur 8 jeunes sera prononcé le 6 avril

Ce couple de Hannutois encourt des peines de sept ans et quatre ans mais leurs avocats ont sollicité l’acquittement. Les faits s’étaient déroulés entre avril 2013 et avril 2017, mais majoritairement en 2016, à Amay, Braives, Namur et Hannut. Sept enfants avaient été victimes du couple alors qu’ils étaient âgés de 6 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans et 13 ans. Un huitième, majeur car tout juste âgé de 18 ans, faisait partie des victimes qui provenaient de l’entourage familial ou amical des prévenus.

Plusieurs plaintes avaient été déposées après les révélations des enfants. C’est la multiplication des dénonciations qui avait permis de faire aboutir l’enquête en 2017.

Le tribunal de Huy avait acquitté les prévenus pour les faits commis sur cinq victimes et les avait condamnés pour ceux commis sur trois autres à des peines de quatre ans et trois ans avec sursis. Devant la cour d’appel, le parquet général avait requis la culpabilité totale des prévenus et des peines de sept ans et quatre ans de prison.

Ciblés par de la jalousie ? Lors d’une ultime audience consacrée aux plaidoiries de la défense, les avocats des prévenus ont contesté les faits et souligné l’absence d’éléments matériels ou de preuves pour étayer les accusations des victimes. Leurs clients prétendent être ciblés par de la jalousie ou une tentative d’obtenir de l’argent. Me Legrand et Me Daoût ont réclamé l’acquittement ou, subsidiairement, des sanctions assorties de sursis probatoires.