Philippe et Mathilde en visite à Soignies et La Louvière: «Vive le Roi, Vive la Reine», chantait la foule

D’abord, le couple royal s’est rendu aux Carrières du Hainaut à Soignies. Ils ont pu découvrir un endroit où la pierre bleue est extraite et travaillée depuis 135 ans. La visite avait pour objectif de démontrer les efforts mis en place pour préserver et développer la biodiversité au cœur de la carrière. Après une rapide introduction, le couple royal a pu visiter ce site centenaire avant de se rendre à une nouvelle destination, toujours à Soignies.

Sur les coups de 11H15, Philippe et Mathilde sont arrivés devant les portes de l’ASBL « Le Quinquet ». Attendu par une vingtaine de curieux, nos souverains se sont d’abord adonnés à un traditionnel serrage de mains avant de pousser la porte de cette organisation sociale.

Au contact des Sonégiens

Au bout de quelques pas, la Reine Mathilde se fait accoster par un des cuisiniers de l’ASBL lui tendant un sublime bouquet de fleur. Petit échange de sourire, et on avance, la visite ne doit pas attendre.

S.J.

Une fois de plus, ce petit tour commence par une introduction. Le couple royal s’assied autour d’une table où l’on lui expliquera le fonctionnement du lieu.

S.J.

Après la théorie, la pratique. Philippe et Mathilde passent la porte de la cuisine où ils rejoignent Jude, le cuisinier aux fleurs, et ses collègues en train de préparer le repas de midi.

Entre deux explications sur l’intérêt social de cette cuisine où l’on prépare à manger en apprenant l’art culinaire, le couple royal se surprend à parler recettes.

S.J.

Attentive au labeur qui se déroule devant elle, Mathilde lance une discussion avec son pourvoyeur de fleurs. Jude se lance alors dans l’explication de sa recette fétiche : le poulet sauce arachide. Ses collègues hochent la tête, des membres de l’ASBL se situant aux côtés de la presse sourient. « Il parle de sa fameuse sauce », lance une personne. « C’est vraiment trop bon, ajoute une autre ».

Pas le temps de s’éterniser, on passe à l’étape suivante : la visite de l’atelier de menuiserie. Quatre personnes y attendent les souverains, trois apprentis et le formateur. On y parle réparation et création. Le roi assistera même à une démonstration de traitement du bois avec un vernis. Tiens, ne serait-on pas déjà un peu en retard ?

S.J.

Philippe lâche une petite blague : « Au revoir, je ne vous serre pas la main », dit-il aux apprentis dont les doigts sont couverts de vernis. « Non, il ne vaut mieux pas », lui rétorque-t-on.

Bain de foule

Sur les coups de 13h, c’est le grand moment pour les Louviérois. Des barrières mises en place par la Ville donnent forme à la foule venue prendre en photo et saluer le couple royal.

Des passants se demandent ce qu’il se passe. « Mais non, c’est le Roi ! », envoie un jeune homme. « Tu vois, je te l’avais dit ! » répond un autre.

S.J.

Place maintenant à la réception prévue par le bourgmestre Jacques Gobert. Philippe et Mathilde profiteront tout de même d’être montés au deuxième étage de l’Hôtel de Ville de La Louvière pour faire, une dernière fois, signe à la foule.