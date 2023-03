10 écoles secondaires de Charleroi Métropole participent à la deuxième édition du «Défi des Talents» en Wallonie, et c’est à Charleroi que ça se passe

Au total, 12 défis sont à relever dans les domaines suivants : soins aux personnes, alimentation, construction, secteur vert, mobilité, numérique, services, commerce et gestion.

L’objectif de cet événement est d’éveiller l’intérêt des jeunes participants et de stimuler leur réflexion par rapport à leur choix d’option, de formation ou de carrière. « Choisir une orientation scolaire ou une formation est non seulement une question de passion, mais aussi de connaissances des opportunités et des choix qui s’offrent à eux », explique Lucas Biancorosso, porte-parole de l’IFAPME.