«Notre jardin extraordinaire», une exposition en plein air de 26 photos à l’Abbaye de Villers

C’est en 2020 que Tanguy Dumortier, le présentateur de l’émission « Le Jardin Extraordinaire » (RTBF) a l’idée de demander, via les réseaux sociaux, aux téléspectateurs confinés chez eux de filmer et de photographier la faune sauvage qui vit près de chez eux, dans leur jardin, sur leur terrasse ou dans les bois alentours. Jérôme Decelle

L’objectif : réaliser des émissions sur base des vidéos, des clichés et des témoignages envoyés par des nombreux passionnés de nature en Belgique. Le titre de la plus ancienne émission de la RTBF est alors légèrement modifié pour devenir « Notre Jardin Extraordinaire ». Cette aventure télévisuelle inédite bat des records d’audience et devient une communauté comptant aujourd’hui 55 000 membres.

Un livre et une expo De cette émission fabriquée par les téléspectateurs du magazine nature est né le livre « Notre Jardin Extraordinaire (éditions Kennes) sorti en 2022. On y découvre une sélection d’images prises par des photographes amateurs, des rencontres inoubliables avec la faune de nos régions et des conseils pour observer et filmer la nature. Cet ouvrage conçu comme un voyage près de chez soi méritait bien une exposition. C’est chose faite ! 26 photos ont été sélectionnées pour être montrées au public dans le cadre de l’Abbaye de Villers.