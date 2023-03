Bryan, de Gembloux, est papa à 17 ans: «Avec mon épouse, nous continuons nos études et on s’occupe de notre fille en même temps»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

De nos jours, les femmes s’engagent plus tard dans la maternité. Les hommes sont aussi pères plus tard. Pourtant, Bryan Gouveia, un habitant de Gembloux, est devenu papa avant sa majorité.

Lui et son épouse sont rentrés dans la vie d’adulte plus tôt que prévu mais le couple assume complètement. La venue de leur fille a été un magnifique événement. « En 2021, ma compagne, Marine, m’a annoncé qu’elle était enceinte. C’était un accident puisque nous étions tous les deux aux études. J’avais 17 ans et elle, 18. Nous voulions garder cet enfant et l’assumer. Ma fille est née le 24 novembre 2021 », raconte Bryan.