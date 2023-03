Valerïïa et Katïa, réfugiées ukrainiennes, ont fui la guerre et vivent à Dour depuis un an: «Les nouvelles ne sont pas bonnes…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Boussutois Philippe Jacob est marié depuis 4 ans à Natalïïa, une Ukrainienne. Il y a un an jour pour jour, le couple a décidé de rapatrier de Kiev, Valerïïa et Katïa, la sœur et la nièce de Natalïïa suite à la guerre en Ukraine…