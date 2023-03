Le bull-terrier de l’ami de Lily (18) était posé ses genoux quand tout à mal tourné: «Un de mes yeux ne peut toujours pas se fermer complètement» (photos)

« J’étais assise sur le canapé à côté du propriétaire. Leur chien était couché sur mes genoux. Je me suis avancée parce qu’il était lourd et il a attaqué », explique la jeune fille de 18 ans à nos confrères du Mirror.

La morsure de l’animal était telle que la jeune Anglaise a eu le nez fracturé et 28 points de suture. « La morsure était à quelques millimètres de mes yeux. Une coupure a traversé ma paupière », explique Lily-Blu. « Un an plus tard, un de mes yeux ne peut toujours pas se fermer complètement ».