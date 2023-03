La piste d’athlétisme de Seraing va faire l’objet d’importantes rénovations qui dureront deux mois

La piste d’athlétisme va faire l’objet d’une importante rénovation dès ce 13 mars et elle sera inaccessible jusqu’au 15 mai prochain, a annoncé la Ville de Seraing. Pour rappel, la nouvelle piste d’athlétisme se voudra plus épaisse, à l’image de celle de Naimette-Xhovémont.

Un important chantier

Les travaux comprendront la pose d’un tartan plus épais, de couleur rouge et blanc, la réfection des espaces dédiés au saut en longueur ainsi qu’au lancer de poids, la mise en place d’une main courante et l’entretien des abords de la piste. Les clôtures et les portes d’accès seront entièrement remplacées afin de sécuriser au mieux ce lieu.