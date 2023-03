«Toutes les belles histoires ont une fin»: Jean-Michel Zecca annonce une triste nouvelle

« Aujourd’hui nous pouvons affirmer que Felicità est une belle histoire. Nous l’avons écrite jour après jour avec vous tous qui faites partie de ce qui ressemble plus à une famille qu’à un ‘fichier clients’. Mais toutes les belles histoires ont une fin », poursuit celui qui est à la tête du « 71 » sur RTL-TVI.

Dès le 1er avril, c’est un nouveau restaurant qui accueillera les Brabançons (et pas que) dans le quartier de Joli-Bois, à Waterloo.

Le chef, Renato Carati, prend en fait sa retraite : « Après 40 ans derrière les fourneaux et quelques pépins articulaires de plus en plus tenaces, l’envie de se préserver est bien légitime. C’est sans aucun doute la raison principale qui nous pousse à passer le témoin à une équipe de jeunes restaurateurs motivés à l’idée de reprendre en main cette adresse. Nous vous présenterons très bientôt leur concept dont nous ne doutons pas qu’il vous plaira. » D’ici là, Felicità continuera d’accueillir ses derniers clients.