Il prostitue sa compagne à la ville basse, à Charleroi: «On avait des problèmes d’argent, on était consentants tous les deux», affirme Dimitri

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Quand Louisa dépose plainte fin 2022, elle est à bout: Dimitri est violent surtout quand il est en manque. Il s’énerve pour un rien et quand il s’énerve, il frappe, il étrangle, il pousse. Sans domicile, il vit incrusté chez elle où elle le subit au quotidien. Et sa dernière trouvaille? Il a décidé de la mettre sur le trottoir pour se faire de l’argent.

Contrainte à la prostitution

« On venait à Charleroi en bus vers 18 heures, on repartait en taxi vers 3 heures du matin. On allait jusqu’à la rue derrière le TEC »