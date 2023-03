Course à pied - Le Jogging du Printemps et le semi-marathon des Hauts-Pays arrivent dans les Honnelles: voici toutes les infos

Photos, vidéos et reportage lors du premier Run and Bike du Samyn à Dour Pour la première fois de son histoire, l’organisation douroise a mis en place un Run and Bike. À la fin de l’épreuve, les impressions des candidats étaient contrastées. Certains se montraient positifs, d’autres l’étaient moins.

Kenny Baudour et Sébastien Lupinetti se sont imposés pour leur première. - N.B.

Par Nicolas Bacq

En prélude à l’édition 2023 du GP Samyn, les Dourois ont organisé un Run and Bike quelques jours avant le départ de la course cycliste.

de videos

« L’idée est de prolonger la fête en n’offrant pas seulement un jour de course aux passionnés, mais bel et bien plusieurs en multipliant les événements », explique Philippe Liénart, organisateur. « Des parcours de 9 et 18km étaient à disposition. La difficulté est raisonnable sur le premier, mais cela se corse sur le second. Grâce à cela, tout le monde y trouve son compte. »

de videos

Cependant, cette première n’a pas fait que des heureux : « Cela faisait longtemps que je n’avais pas vu une organisation si catastrophique », lance une spectatrice. « Membre d’un groupe habitué de la discipline, je le suis régulièrement afin d’encourager un proche. Mais ici, ce n’était pas bon. À un moment donné, j’ai dû prendre en charge la signalisation car personne n’était présent. J’ai aussi vu des autos aller à contresens vers des coureurs, c’était dangereux ! »

de videos

Parcours agréable

Habitués à la course à pied, Kenny Baudour et Sébastien Lupinetti ont expérimenté le Run and Bike : « C’est une discipline que nous n’avions jamais essayée et je dois dire que c’était compliqué au moment de s’échanger le vélo (rires). Au final, nous ne nous en sommes pas trop mal sortis puisque nous avons remporté le 9km. C’est différent, mais l’amusement était présent. »

Sur la longue distance, Adrien Hocquet et Tanguy Van Nieuwenhove se sont imposés : « Au-delà de la victoire, c’était un chouette tracé. Un peu dangereux lors du démarrage dans le centre-ville, mais le passage dans le bois de Colfontaine était très agréable. Si jamais une deuxième édition voit le jour, nous serons présents. »

Nicolas Bacq