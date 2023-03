Benoît Lutgen, vous êtes sensible aux conséquences de la guerre en Ukraine sur le caddie des consommateurs ; c’est un dossier que vous suivez de près au Parlement européen. Que peut faire un député européen pour contrer cet ouragan inflationniste des prix qui pèse sur le budget des ménages et des familles ?

Derrière les chiffres, il y a les réalités humaines. Je reçois beaucoup de personnes dans ma ville de Bastogne (il en est le bourgmestre, NdlR) qui vivent des difficultés qu’elles ne connaissaient pas il y a un an ou deux. Elles n’arrivent pas à s’en sortir. Le coût de l’énergie, surtout, dans une zone comme la mienne où on a davantage besoin de sa voiture pour aller au travail, à ses loisirs, pour conduire les enfants, c’est dramatique. Que pouvons-nous faire ? Prendre des mesures beaucoup plus fortes sur le plan européen, mais aussi dans les États membres. L’inflation n’a pas été la même partout, elle a été un peu moins importante en France, par exemple, même si les Français rouspètent beaucoup. Chez nous, elle a été plus élevée (…) Je n’ai pas une baguette magique pour stopper cette inflation, mais ce qui est sûr, en particulier en Belgique, c’est qu’on a créé, au fil du temps, notre dépendance énergétique de façon beaucoup plus importante, notamment par la sortie du nucléaire qui est une erreur grave, surtout parce qu’on n’a rien préparé. On a laissé courir les choses pendant plus de 20 ans et on essaie de pousser notre vieille casserole nucléaire pour s’en sortir. On aurait mieux fait d’investir, c’était bon pour le climat, bon pour l’environnement (hormis les déchets nucléaires). Bon aussi pour les prix pratiqués, pour les habitants et les entreprises. C’est d’abord là qu’il faut agir, même si ce n’est pas en trois jours qu’on va régler les problèmes, tout le monde en est conscient. Par contre, il y a un soutien immédiat qui doit venir, de façon beaucoup plus forte, pour les personnes qui sont vraiment en train de basculer vers cette précarité. Lorsqu’on voit qu’un enfant sur quatre ne mange pas correctement, chaque jour, à cause des difficultés financières, ça doit nous interpeller au plus haut point. Et ça va doit nous amener à prendre des mesures dans les gouvernements, au niveau fédéral ou régional.