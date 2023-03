Zara De Vos (17 ans) élue «Belgian Junior Coffee Ambassador 2023»

Cette distinction a été décernée à Zara De Vos, élève à Ter Groene Poorte à Bruges. Elle honorera le titre de Belgian Junior Coffee Ambassador pendant un an.

Le concours BJCA fait partie d'un programme de formation au café destiné aux écoles hôtelières. Après un module théorique, les jeunes amateurs de café - un par école - ont été mis au défi de préparer quatre espressos, quatre cappuccinos et deux "slow coffee" (café filtre) dans les règles de l'art, devant un jury de professionnels. En outre, les candidats ont dû passer une épreuve de dégustation. Le jury, composé de champions nationaux et internationaux dans leur spécialité de café et d'experts d'établissements étoilés, a désigné le lauréat du BJCA 2023. Le grand prix est un voyage au Brésil, pays du café par excellence, pour l'élève et le professeur.