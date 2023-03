Perquisitions toujours en cours au parlement wallon: du matériel et des dossiers emportés

Du matériel informatique ainsi que des dossiers ont déjà été emportés. Différents intervenants sont également auditionnés, entre autres à titre de témoins, ajoutent-ils.

La juge d’instruction et les membres de la Police Judiciaire Fédérale de Namur, assistés de collègues de Bruxelles et de Liège, ainsi que de représentants d’autres entités de la Direction générale de la Police Judiciaire, dont l’Office Central de Répression de la Corruption et la Federal Computer Unit en charge de la lutte contre la criminalité informatique sont en charge de ces perquisitions qui étaient toujours en cours à 17h00. Plus de 120 policiers ont été engagés dans cette opération.