Visite royale en région du Centre, des Louviérois mis en avant: «C’est un honneur»

Répartis en tables thématiques, on y trouvait des personnes actives dans le monde de la culture, du commerce mais aussi des personnes ayant mis en place des aides pour les sinistrés des tremblements de terre en Syrie et en Turquie ou encore des citoyennes qui se battent pour les droits des femmes.

Sur la même table, Noémi, à la tête du groupement citoyen à la base de la monnaie locale le « lupi » avait quant à elle préparé un foulard qu’elle souhaitait offrir à la Reine qui, manque de chance, n’est pas passée par sa table.

Un peu plus loin, on trouvait quatre femmes, Géraldine, Cécile, Sandrine et Sandra, respectivement membre de Soralia, Vie féminine, Solidarité femme et du service d’aide aux victimes intrafamiliales de la police de La Louvière. Ces femmes sont venues mettre en lumière la lutte quotidienne pour sortir ces familles de la détresse, de la violence et de l’inégalité dont elles souffrent.