Le plus gros volet bruxellois des opérations «Sky ECC» en passe d’être bouclé: le parquet espère le renvoi devant le tribunal de 128 suspects dont un policier!

La semaine prochaine, la chambre du conseil de Bruxelles devra se prononcer sur le renvoi devant le tribunal correctionnel de 128 suspects dont un policier de la zone Bruxelles-Midi (Saint-Gilles, Anderlecht, Forest) comme requis par le parquet fédéral.

Ce contingent de présumés criminels actifs dans de trafic de cocaïne, entre autres, est cité dans le plus gros volet bruxellois des enquêtes estampillées « Sky ECC », écrivent nos confrères du Het Nieuwsblad. Il y a un an et demi, en octobre 2021, les autorités fédérales frappaient un grand coup. Plus d’un millier de policiers ont été mobilisés pour mener une centaine de perquisitions à travers le pays, dont de nombreuses à Bruxelles. Six laboratoires de transformation de cocaïne sont démantelés, des dizaines d’armes sont saisies au cours des perquisitions et soixante-quatre individus sont interpellés. Un million d’euros en liquide, 300m3 de tabac et des dizaines de véhicules ont aussi été saisis.

Lire aussi Les derniers suspects du «braquage du siècle» à Zaventem, où 37 millions d’euros de diamants ont disparu, sont définitivement acquittés

Ce fut l’une d’une longue série d’opérations après que les autorités soient parvenues à déchiffrer la messagerie cryptée « Sky ECC » en mars 2021. « C’est comme si nous étions à la même table que les criminels », se gargarisait un membre de la police fédérale.

Le policier concerné par le présent dossier est suspecté d’avoir violé son secret professionnel en fournissant des informations à des gens du milieu. Le procureur souhaite poursuivre l’ensemble des suspects du chef de participation aux activités d’une organisation criminelle, de trafic de drogue, de prise d’otages, de trafic d’armes, de faux, de recel et de corruption passive, entre autres.

1.125 années de prison

Bien qu’il faille attendre la décision de la chambre du conseil de Bruxelles, tout un chacun se demande où un tel procès pourrait se tenir vu le nombre de suspects et des conditions de sécurité qui y seront inhérentes.

Les suspects seraient principalement des hommes d’origine albanaise et sud-américaine actifs dans une organisation criminelle internationale spécialisée dans l’importation de cocaïne en Europe.

Lire aussi Un million de fichiers pédopornographiques, des recherches sur Fourniret, Dutroux, Julie et Mélissa…: un ex-informaticien arrêté à Bruxelles passe devant la Justice

Une opération née d’une longue série écrivions-nous : le décodage d’un milliard de messages cryptés provenant du réseau de cryptophones criminel SKY ECC a permis, en deux ans, de lancer 526 affaires et d’identifier près de 3.000 suspects, annoncent jeudi dans un communiqué les ministres de la Justice, Vincent Van Quickenborne, et de l’Intérieur, Annelies Verlinden. En outre, des peines ont déjà été prononcées dans 344 affaires individuelles, représentant 1.125 années d’emprisonnement.