Quatre écoles de Verviers sélectionnées pour distribuer des collations saines et gratuites aux enfants

Le Gouvernement de Wallonie, à l’initiative de la Vice-Présidente, Ministre de la Santé et de l’Égalité des chances, Christie Morreale, a marqué son accord pour quadrupler les distributions gratuites de soupes et collations saines aux enfants de plusieurs écoles maternelles et primaires à indice socio-économique faible partout en Wallonie. Dans la région de Verviers 4 écoles sont concernées, toutes situées à Verviers même.

Les écoles communales de l’Est et de Hodimont, l’école maternelle Saint-Michel et le Centre scolaire primaire Saint-Michel bénéficieront ainsi de collations équilibrées durables et gratuites.