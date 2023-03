Le spectacle «Blockbuster» proposé par l’Ancre, à voir aussi au Foyer Culturel de Montigny-le-Tilleul

Entre théâtre et cinéma, le Collectif MENSUEL détourne les plus grands films américains pour nous présenter leur Blockbuster. Un « mashup » drôle et engagé !

Brad Pitt en chômeur sexy, Sean Penn en justicier wallon, Julia Roberts dans la peau d’une journaliste d’investigation… Blockbuster est un mashup, le montage titanesque de 1.400 séquences tirées de 160 films cultes du cinéma hollywoodien. Résultat : une comédie parodique qui dénonce les dérives de notre société ultralibérale et la révolte des citoyens face à l’austérité et ses inégalités. Sous nos yeux, le Collectif MENSUEL (Le Mensuel, L’Homme qui valait 35 milliards…) assure la bande son entre bruitages, doublages et musique live. Une incroyable performance où l’humour se conçoit comme un instrument de contestation sociale !