Europa League: dans un match très animé, l’Union Saint-Gilloise concède le partage à Berlin (3-3, vidéos)

L’Union Saint-Gilloise et l’Union Berln ont partagé l’enjeu 3-3 dans la capitale allemande jeudi soir en 8e de finale aller de l’Europa League.

Victor Boniface portait les Unionistes aux commandes après 29 minutes mais les Allemands égalisaient par Josip Juranovic peu avant le repos (43e). Yorbe Vertessen redonnait l’avance à la RUSG à la 59e minute et Berlin revenait de nouveau au marquoir, à la 70e minute. L’arbitre sifflait penalty pour une faute de main de Christian Burgess. Robin Knocche tirait le penalty, qu’Anthony Moris repoussait. Mais l’attaquant allemand avait bien suivi et égalisait. Le marquoir n’affichait 2-2 que pendant quelques minutes. A la 73e, en contre, Bart Nieuwkoop centrait pour Victor Boniface qui signait un doublé et replaçait les Bruxellois aux commandes. Les Allemands parvenaient de nouveau à égaliser, Sven Michel fixant le score final à 3-3 à la 90e minute.