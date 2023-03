À l’ASBL «Le Quinquet» à Soignies, on est très heureux de la visite du couple royal: «Ce genre de petits gestes est important pour la réinsertion»

Fort d’une équipe de 25 employés, Le Quinquet est une ASBL extrêmement diversifiée. « Nous avons pour but de réinsérer par le travail, mais aussi par la culture, des personnes éloignées de l’emploi et qui n’ont pas encore pu travailler », explique Alain Laby, le directeur.

Le Quinquet, c’était d’abord un service du CPAS de Soignies entre 1979 et 1983 avant de devenir une ASBL hybride à but d’insertion sociale.

Là-bas, on peut y apprendre différents métiers : « La peinture, la menuiserie, le jardinage mais aussi la cuisine », détaille le directeur.

« Nous avons une flotte de trois taxis, bientôt quatre. Chaque année, ils parcourent plus de 50 000 kilomètres, notamment pour conduire des personnes à des rendez-vous médicaux », explique-t-il. Le projet compte un nombre de 15 000 abonnés qui peuvent profiter de ce service.

Outre l’insertion par le travail, l’ASBL s’efforce aussi de fournir de l’aide sociale aux habitants de Soignies et de Braine-le-Comte, notamment par le biais de son projet de taxi social.

L’ASBL organise aussi des garderies et des écoles des devoirs au sein de quatre écoles communales de la région. « C’est cela que nous avons expliqué au Roi et à la Reine lors de leur visite », affirme Alain Laby. « Mais outre la présentation de notre travail, ce que je retiens surtout, c’est la satisfaction des employés et des stagiaires. C’est un élément valorisant de rencontrer ces personnes. La réinsertion, selon moi, c’est principalement une question de feeling. Ce genre de petits gestes est important dans cette optique », conclut-il.