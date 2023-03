Mais que préparent-ils? Des scientifiques réactivent un «virus zombie» congelé depuis... 48.500 ans, il pourrait toucher les êtres humains et les animaux!

Selon une étude publiée en février dernier dans la revue « Viruses », un virus « zombie », qui était enfermé dans le pergélisol en Sibérie depuis 48.500 ans, posséderait des propriétés infectieuses. Mais qu’est-ce que cela signifie ?

Dans les puits de glace, incrustés sous la terre depuis des millions d’années, se dissimulent bon nombre de virus, indique le magazine GEO. Et le plus ancien d’entre eux, révélé par Jean-Michel Claverie, professeur à l’Université d’Aix-Marseille et chercheur, et son équipe, date de pas moins de... 48.500 ans ! La souche a été prélevée dans un lac souterrain de Sibérie, à 16 mètres de profondeur. Les échantillons les plus jeunes proviennent d’un estomac et du pelage d’un mammouth, vieux de 27.000 ans.