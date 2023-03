Réforme des retraites en France: le trafic SNCF toujours «fortement perturbé» vendredi et le week-end

Le groupe public appelle donc les voyageurs à « annuler ou reporter leurs déplacements le 10 mars et le week-end », alors qu’une grève reconductible a été lancée mardi à l’appel de tous les syndicats de cheminots contre la réforme des retraites. Le trafic grande vitesse sera notamment très diminué sur les axes Nord et Atlantique avec 60 % de trains supprimés tandis que sur les axes Est, Sud Est et sur le Ouigo, on comptera un train sur deux. Comme les jours précédents, les liaisons de province à province seront presque inexistantes avec 90 % des TGV supprimés.

Seuls 25 % des trains Intercités rouleront. A l’international, deux tiers des Eurostars sont maintenus et 60 % des Thalys (Benelux), des Lyria (Suisse) et des liaisons vers l’Allemagne. Seul un tiers des trains prévus vers l’Italie rouleront et un quart de ceux vers l’Espagne.