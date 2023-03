Plus de 70.000€ de subsides accordés pour améliorer la qualité du club de gymnastique à Malmedy

Une très bonne nouvelle

Contactée par nos soins, la présidente du club malmédien est ravie d’avoir obtenu ce subside qui va permettre de continuer à pouvoir disposer d’un matériel de pointe. « On accueille régulièrement des équipes nationales de notre pays avant les grands événements et même d’autres pays », souligne Jacqueline Herbrand. « Quand Nina Derwael (NDLR : la meilleure gymnaste belge) vient chez nous, elle doit s’entraîner sur la barre asymétrique qui est reconnue pour les compétitions. On va pouvoir continuer à investir dans du matériel dernier cri et on va rester un haut lieu de team building pour nos équipes nationales qui apprécient venir à Malmedy. On pourra aussi se servir de ce subside pour continuer à développer notre club qui fait de centre de formation. On va œuvrer pour permettre à nos jeunes talents de continuer à progresser et de pouvoir, s’ils le veulent et qu’ils sont prêts, rejoindre centre de formation de jeunes de haut niveau. »