Malgré la semaine mouvementée, Ronny Deila et le Standard préparent sereinement le choc contre le Club de Bruges

Dix ans que le Standard n’a pas gagné à Bruges. Bon, on parle du club belge le plus puissant du territoire depuis plusieurs années, qui est souvenu parvenu à faire du Jan Breydel une forteresse, et ce pas seulement pour le club liégeois. Mais puisque le passé n’intéresse pas le présent lorsque celui-ci s’annonce plus prometteur, les Rouches croient en leurs chances de briser la série maudite et retrouver, dans les Balikwisha, Donnum et Ohio, les Buyens et Batshuayi d’antan.

Il faut dire qu’avant le « choc » de dimanche, Bruges et le Standard se tiennent dans un mouchoir de poche. Un petit point beaucoup plus important et révélateur que la différence de valeur entre les deux noyaux (180 millions contre 40, environ). Les Blauw en Zwart, victimes cette semaine de Benfica (5-1) et responsables d’un bilan catastrophique sur les quinze derniers matches (18 sur 45), n’ont plus d’entraîneur… au grand bonheur des supporters. L’occasion de relancer la machine ? Le parachutage de Rik De Mil pour remplacer le dédaigneux Scott Parker et venir à la rescousse des joueurs apportera peut-être son électrochoc, mais quatre jours pour préparer un match au sommet, c’est peu.