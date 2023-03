La 38e édition des 10 Miles de Charleroi aura lieu ce dimanche 12 mars: voilà le programme

Dynamique … en termes d’évolution du parcours. Les travaux qui se terminent aux quatre coins de la ville et les évènements dramatiques de Strépy obligent en effet les organisateurs à faire preuve d’imagination pour répondre aux nouvelles normes de sécurité tout en veillant au confort des participants. Des changements progressifs au niveau du parcours, avec la volonté de se réapproprier les plus beaux endroits et boulevards d’un centre-ville qui, très bientôt, n’aura plus à rougir des désagréments actuels liés à sa cure de jouvence.

Populaire … car, une fois de plus, l’ensemble des acteurs carolos issus des mondes sportif, culturel, entrepreneurial ou associatif ont à cœur d’être de la fête et de participer à la réussite de cet évènement majeur de l’année sportive carolorégienne.

Lire aussi Édouard De Keyzer, un navigateur bruxellois, prépare son tour du monde en voile à Charleroi, avec le centre médico-sportif de Monceau À ce propos, on notera le partenariat noué tout récemment avec Business for Charleroi (B4C), le club d’affaires de Charleroi Métropole regroupant plus de 300 patrons d’entreprises, sous la houlette de son Directeur, Frédéric Lardenoey. Dès à présent, les membres des entreprises du B4C qui s’inscriront via B4C à l’une des 5 courses annuelles de Charleroi Running verront 20% du montant de leur inscription reversés à une association. Cela commence le 12 mars aux 10 Miles de Charleroi et c'est l'association Alternative 21 qui, la première, bénéficiera de leur soutien.

Trois courses au programme Cette cuvée 2023 des 10 Miles de Charleroi marquera le départ du challenge « Vals & Châteaux » mais aussi celui du challenge national « Engie running tour », qui emmène ses participants à la découverte des principales villes du pays, du Sud au Nord. La tradition se perpétue donc avec trois courses au programme : un « Mile des jeunes » au profit de l’association Alternative 21 ; les « 4 Miles » (+-6,4 km) ouverts aux débutants et même aux marcheurs ; l’épreuve-reine, les « 10 Miles », réservée aux sportifs de tous niveaux qui veulent se mesurer à quelques-uns des meilleurs athlètes nationaux. Les participants du 12 mars pourraient peut-être, qui sait, être encouragés par notre Ambassadeur carolo de choc, notre recordman national, Ismaël Debjani. Lire aussi 500-patients-par-jour-au-centre-sport-sante-de-monceau Tous ensemble ! C’est grâce à une collaboration efficace entre les différents services de la ville, une implication sans faille du département mobilité de la police et de l’ASBL qui pilote Charleroi Running que la 38 e édition verra le jour avec plus de 150 signaleurs et autres collaborateurs et 90 membres des forces de l’ordre sur le terrain le Jour J !