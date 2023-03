Le coup de gueule de Poaty à Seraing: «J’ai la haine»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le RFC Seraing n’a pas la cote. Les Métallos sont devenus les vilains petits canards de l’élite. Le club indigne de cette division qui le regarde du haut de sa splendeur en se pinçant le nez.

« Je constate juste deux choses », remarque Morgan Poaty. « Nous sommes quatre ou cinq formations encore concernées par la lutte pour le maintien. Et c’est nous qui en prenons plein la tronche. Nous croulons sous les critiques quand nos rivaux directs jouissent toujours d’un certain respect. Ensuite, je me souviens que la saison dernière, même le Beerschot, qui pourtant était plus mal embarqué que nous ne le sommes n’était pas sujet à autant de railleries. En Belgique, serait-ce un problème d’être un club wallon ? »

La question posée par le joueur français est légitime. Elle ne concerne pas que Seraing. Même dans d’autres divisions, elle fait débat. Il n’en reste pas moins que les soucis rencontrés au Pairay ne sont pas uniquement dus à une pollution externe.