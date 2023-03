La Tart’in’e rouvre ce 16 mars!

En effet, après de nombreuses péripéties, Nancy Rouyr va enfin pouvoir rouvrir sa sandwicherie. « Cela a été un vrai parcours du combattant. Les derniers mois ont été très compliqués car l’ouverture a été reportée plusieurs fois. Quoi qu’il en soit, je suis désormais prête à accueillir à nouveaux mes clients. Je suis en tout cas très heureuse de tous les messages positifs que j’ai reçus depuis que j’ai annoncé la nouvelle ! »

Alors qu’elle accueillera à nouveau ses clients dès le 16 mars, Nancy Rouyr espère que son commerce pourra cette fois-ci rester ouvert pendant de nombreuses années. « J’ai démarré en août 2019, et malheureusement, comme l’ensemble du secteur HORECA, j’ai dû fermer à deux reprises à cause de la crise sanitaire. Quand j’ai enfin pu redémarrer normalement, un petit malin a alors décidé de mettre le feu à mon commerce. Cela faisait beaucoup de coups durs en peu de temps. », nous explique-t-elle. Quoi qu’il arrive, si certains auraient alors pris la décision d’abandonner, il en était hors de question pour la Marchoise. « Si c’est moi qui avais mal géré mon affaire, j’aurais arrêté, mais ce n’était pas le cas. Malgré tous les problèmes que j’ai eu, j’avais déjà réussi à fidéliser une clientèle. Il y avait la file devant la sandwicherie, les tables étaient toutes prises et le succès était vraiment présent. Je suis convaincue que les gens seront au rendez-vous et que cela va marcher ! »