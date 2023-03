Plusieurs figurants recherchés pour un tournage à Latitude 50 à Marchin

Plusieurs hommes, entre 25 ans et 45 ans, sont recherchés pour de la figuration dans une scène de mariage, dans le style des années 1920 au pôle artistique Latitude 50 de Marchin.

30 € de défraiement

Sont prévus sur place : du maquillage, le nécessaire pour les coiffures et des chapeaux, des costumes « années 20» dans la mesure du possible. « Si les figurants en ont, c’est encore mieux, précise Jenifer Rodriguez, chargée de production. On va peut-être demander d’arriver avec une base, comme une chemise ou un pantalon. »