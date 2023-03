La commune de Héron propose un achat groupé de composteurs pour aider les citoyens à la gestion des déchets

La commune de Héron propose de participer à un achat groupé de composteurs d’une capacité de près de 280L. Le prix avoisine les 50 €. Si vous êtes intéressé, contactez le service Environnement de l’Administration communale avant le 31 mars au 085/27.04.98 ou via cette adresse mail : marie-laurence.jacquerye@heron.be.

De plus, le Parc Naturel de la Burdinnale-Mehaigne organisera une formation gratuite au compostage ce samedi (de 14h à 16h). Les inscriptions sont indispensables et se font au 085/71 28 92 ou via https ://miniurl.be/r-4eka.