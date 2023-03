Le talent n’empêche pas l’humilité ou la simplicité. Adem Zorgane (23 ans) est un des jeunes hommes en forme d’une équipe carolo elle-même renaissante, au risque de s’attirer les sollicitations médiatiques. Mais l’Algérien s’y prête avec la même disponibilité et la même affabilité qu’à ses débuts. Et aussi toujours avec la même honnêteté.

Adem Zorgane, le Sporting reste sur deux victoires. Vous sentez qu’une dynamique se met en place ?

On sent en effet qu’on est dans une bonne dynamique. Il faut continuer sur cette lancée. Ça fait quatre matches qu’on n’a pas pris de but, qu’on est bien défensivement. Le retour de Stef (Knezevic) et de Jules (Van Cleemput) a beaucoup aidé Damien (Marcq) en défense. Mais il y a aussi le travail de toute l’équipe. Et puis il y a toujours Hervé (Koffi) qui nous sauve quand on concède une occasion. On se crée également pas mal de possibilités. On manque encore de finition, mais on doit travailler cet aspect.