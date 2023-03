Diego, 28 ans, s’est rendu au magasin JD Sports pour acheter une carte-cadeau: sa vie n’est plus la même depuis ce jour-là…

Au même moment, un membre de l’équipe de Mike vient alors lui indiquer que Diego se promène dans sa boutique et lui demande « Ce type là-bas n’a-t-il pas quelque chose pour toi ? ». C’est alors que le regard de Mike croise celui de Diego. « Je le connaissais de vue, j’ai toujours pensé que c’était un beau garçon », explique Mike. « Je l’ai salué, puis j’ai continué mon travail, jusqu’à ce que Diego se dirige vers la caisse ».

En décembre 2020, les règles liées au coronavirus s’assouplissent peu à peu et les magasins rouvrent. Diego Ceusters décide alors de se rendre avec un ami chez JD Sports, un magasin situé à Genk supervisé par un certain Mike Darko expliquent nos confrères de HBVL .

C’est alors que le collègue de Mike lui demande s’il veut aider son client soit Diego qui cherchait une carte-cadeau pour un ami. « Nous avons bavardé et ri pendant un moment. Lorsque j’ai donné la carte-cadeau à Diego, j’ai touché sa main et l’ai brièvement frottée. C’était ma façon de lui faire comprendre subtilement que je l’aimais bien », explique le magasinier.

Le temps de rentrer chez lui et de se demander s’il n’avait pas rêvé, Diego reçoit un message Facebook de Mike. Les jeunes hommes ont alors commencé à discuter et se revoient quelques jours plus tard dans un parc de Genk. Un cadre romantique où ils échangent un premier baiser.