Dylan a fait une chute en 2018 dans la rue de la Libération à Souvret: «Il y a une bosse sur la chaussée, il faut que ce soit réparé et je veux que le SPW reconnaisse ses torts»

Le jeune Souvrétois de 27 ans venait d’emménager dans sa nouvelle maison au moment des faits, en janvier 2018. Lors d’un trajet en cyclomoteur dans sa nouvelle ville, il s’est engagé dans la rue de la Libération.

« J’avais repéré un feu de signalisation sur le trajet aller. Donc, sur le retour, j’ai ralenti à son approche, surtout qu’il venait de passer au rouge. Dans la seconde qui a suivi, je me suis retrouvé par terre, je n’ai rien compris à ce qu’il venait de se passer. Un riverain est sorti et m’a dit que je venais de me prendre ‘la bosse’ », explique Dylan Delforge.