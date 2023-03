Quatre chevaux affamés saisis à Quaregnon: une des juments a dû être euthanasiée

Triste à Quaregnon: quatre chevaux affamés et en danger de mort saisis par Animaux en Péril, «le pronostic vital est toujours engagé pour une des juments» Quatre chevaux, qui survivaient sur un terrain à Quaregnon, ont été saisis par plusieurs associations. Affamés et en danger de mort, les animaux étaient très amaigris. Une des juments est encore entre la vie et la mort.

La jument a été euthanasiée. - Animaux en Péril

Par la rédaction

Ce jeudi, les associations Animaux en Péril, le Rêve d’Aby, Help Animals et Au Bonheur Animal sont intervenues à Quaregnon pour la prise en charge de quatre chevaux totalement livrés à eux-mêmes. Les équidés étaient affamés et en danger de mort.

Plus tôt dans la semaine, des promeneurs, choqués par l’état de santé des animaux, ont alerté Animaux en Péril. Un inspecteur vétérinaire s’est ensuite rendu sur place pour constater la situation. Une saisie a alors été ordonnée. Le rapport du vétérinaire est sans appel : les chevaux sont en danger de mort. Ils manquent de nourriture, n’ont qu’une baignoire d’eau croupie gelée à disposition et se trouvent sur une prairie boueuse et envahie de détritus constituant un danger permanent pour eux. L’intervention a toutefois été délicate car les chevaux étaient très affaiblis et terrorisés.

L’intervention a été délicate. - Animaux en Péril

« Les trois juments et l’étalon n’avaient pas de quoi s’alimenter », réagit l’association. « Le manque cruel de nourriture s’affiche sur leur corps. Ils sont tous extrêmement maigres. » Le pronostic vital reste même engagé pour une des juments. Cette dernière souffre aussi gravement d’un œil. L’énucléation (retrait de l’œil) devra peut-être être envisagée.

Les chevaux étaient en danger de mort. - Animaux en Péril

Dans une prairie à Quaregnon. - Animaux en Péril

Cette jument de 18 ans, que l’ASBL a nommée Micha, a été placée chez Animaux en Péril, dans un box de quarantaine. À son arrivée, elle s’est jetée sur la nourriture tellement elle était affamée. Elle montre toutefois encore aujourd’hui des signes d’épuisement. La jument ne pèse que 290 kg.

Un p.-v. dressé

En ce qui concerne la destination finale des animaux, la décision revient à la ministre Céline Tellier qui a deux mois pour confirmer, au vu de la gravité des faits, que les animaux seront confiés aux associations qu’ils ont rejointes.

Plusieurs associations sont intervenues. - Animaux en Péril

Un procès-verbal a été dressé. Le propriétaire pourra être poursuivi au pénal ou administrativement. Si le parquet décide de prendre la main dans cette affaire, il pourra renvoyer le propriétaire devant le tribunal correctionnel. Celui-ci risque de 8 jours à 3 ans de prison et/ou une amende pouvant s’élever à 1 million d’euros.