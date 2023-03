Grève nationale ce vendredi 10 mars: écoles, trains, bus, crèches, recyparcs... voici les perturbations auxquelles il faut s’attendre

Trains . La grève est très suivie. On parle d’une adhésion de 60 % des cheminots. La SNCB tente de mettre sur pied un plan de transport alternatif avec les non-grévistes mais cela bloque en certains endroits. « La cabine de signalisation de Namur, lieu stratégique, est fermée ». « Cela veut dire que les trains ne rouleront pas en province de Namur, en province de Luxembourg et sur une partie du Brabant wallon ».

Une grève nationale des services publics paralyse une grosse partie du pays ce vendredi 10 mars. Les transports en commun, train en tête, sont très touchés et bien des travailleurs du privé ne pourront pas se rendre sur leur lieu de travail sinon en voiture. Ou ils opteront pour le télétravail pour les métiers qui s’y prêtent. Cette grève, soutenue par le front commun (CGSP, CSC et CGSLB) est le point d’orgue d’une semaine d’actions menées sur tout le pays dans différents secteurs.

Bus en Wallonie. « Très peu de bus rouleront, et comme d’habitude, les TEC de Liège et de Charleroi seront les plus impactés », annonçait Dona Balbo, secrétaire fédérale CGSP-TBM ce jeudi. « Seules les lignes privées rouleront (aucun piquet ne les bloquera). La province de Luxembourg sera épargnée puisque là, ce ne sont quasi que des lignes privées qui roulent ».

Administrations. On annonce des fermetures dans toutes les administrations fédérales, régionales, provinciales, communales, « surtout dans les grosses villes ». À Namur, un gros rassemblement des fonctionnaires est prévu à 11 h devant l’hôtel de ville, suivi d’un cortège avec fumigènes au parlement wallon et à l’Elysette. Aucun téléphoniste ne répondra au numéro vert de la Région wallonne.

Pourquoi cette grève ? « Nous entrons en période de contrôle budgétaire et nous voulons dire trois choses aux gouvernements », explique Michel Meyer, le président fédéral de la CGSP. « 1, les services publics sont à la corde (pas question de nouvelles économies sur notre dos), 2, on manque de personnel (à la police, chez les pompiers, dans les écoles, dans les prisons…) et 3, pour attirer les gens dans la profession, il faut revaloriser nos salaires (qui n’ont plus connu d‘augmentation barémique depuis 30 ans parfois !)