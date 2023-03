Gaz et électricité: Test Achats lance une pétition pour le retour de contrats fixes, 13.000 signatures déjà recueillies!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Trois consommateurs sur quatre veulent que les fournisseurs d’énergie soient obligés de proposer au moins un contrat fixe et estiment que le gouvernement devrait les y forcer.

C’est ce qui ressort de l’enquête menée par Test Achats, auprès de 1.200 consommateurs belges qui sont 65 % à préférer un taux fixe à un taux variable, se sentant ainsi mieux protégés de nouvelles fluctuations de prix.

Avant la crise énergétique de septembre 2021, amplifiée encore en 2022 avec la guerre en Ukraine, les contrats fixes étaient les plus souscrits chez nous et représentaient alors entre 65 et 70 % des contrats des Belges pour la fourniture de gaz et d’électricité.