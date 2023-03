Jayne, 63 ans, se retrouve enfermée dans sa propre maison après le passage des ouvriers chez elle: «Ils sont venus la réparer, mais…»

« Les travailleurs du conseil sont venus mettre une nouvelle porte et réparer la clôture le 7 février », explique Jayne. Mais si la sexagénaire trouve ce nouveau portail très beau, elle est depuis bloquée dans son propre jardin… « La porte est si étroite qu’il est vraiment difficile de faire passer mon scooter de mobilité », explique-t-elle.

A 63 ans, Jayne Kustra souffre d’arthrose ce qui l’empêche de se déplacer à pied et l’oblige donc a utilisé une chaise électrique. Si cette anglaise doit déjà faire face à des difficultés pour se déplacer, les choses se sont davantage aggravées lors que des ouvriers sont venus lui installer un nouveau portail qu’elle ne sait pas franchir, expliquent nos confrères du Sun .

Lorsqu’elle veut sortir de chez elle, cette Anglaise n’a donc pas d’autre choix que de demander à un ami de lever le dos de son scooter et de le faire pivoter. « Je n’ai pas la force de le soulever moi-même », précise-t-elle.

Jayne, qui vit seule, a déclaré qu’un inspecteur du conseil est arrivé chez elle une semaine après les travaux et a convenu qu’une porte plus large serait installée immédiatement. Une requête qui a seulement été officialisée le 23 février dernier et dont les travaux devraient se terminer le 4 avril prochain.